ММА Дерек Люис нокаутира Олейник във втория рунд 09 август 2020



3 straight for Houston's own @TheBeast_UFC! #UFCVegas6 pic.twitter.com/9ctxz1RSHf — UFC (@ufc) August 9, 2020

Люис започна агресивно в първия рунд и първо притисна Олейник до мрежата, а след това го хвърли на земята. 42-годишният руснак обаче успя да се измъкне и самият той започна да души американеца. Люис обаче бе оцеля и бе спасен от сирената за край на първата част.



"Черния звяр" получи правилни указания от своя щаб и промени тактиката си за втория рунд. Още от първите секунди той тръгна в мощна атака с летящо коляно, последвано от дясно кроше в главата на Олейник. Руснакът се срина на земята, а Люис без да чака покана започна да го налага в главата, а съдията нямаше какво друго да направи и прекрати срещата.

MOST KOs - UFC History

12 - Vitor Belfort

11 - Anderson Silva

11 - @Thebeast_ufc Derrick Lewis

11 - Matt Brown

11 - Anthony Johnson

11 - Thiago Santos



MOST HEAVYWEIGHT WINS - UFC History

18 - Andrei Arlovski

16 - Frank Mir

15 - Junior Dos Santos

15 - @Thebeast_ufc #UFCVegas6 pic.twitter.com/OwoIsPQ1TR — UFC News (@UFCNews) August 9, 2020

Така Люис, който победи Благой Иванов-Багата със съдийско решение през ноември 2019 г., записа 15-ия си успех в тежка категория на UFC и се изравни на 3-ото място във вечната ранглиста по този показател с Жуниор дос Сантос. Пред него в класацията са само Фрак Мир с 16 и Андрей Арловски с 18 успеха. Освен това "Черния звяр" вече има 11 победи с нокаут, като само Виктор Белфорт има повече от него - 12.







