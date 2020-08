Драма в последната обиколка и победа за Гюнтер в третото състезание в Берлин

Максимилиян Гюнтер (BMW) завоюва своята втора победа в шестия сезон в историята на Формула Е, като завърши на само 0.128 пред Робин Фрайнс (Virgin) в драматичен финал на третото състезание в Берлин. В самото начало на финалния 35-ти тур, Фрайнс имаше с 1% повече използваема енергия, което му позволи да направи няколко опита за изпреварване, но добрата защита на неговия немски съперник му позволи да грабне победата.

Robin did everything he could to force (possibly) the closest finish in @FIAFormulaE history! #SeasonSixFinale @RFrijns pic.twitter.com/cDMpxD9sZX