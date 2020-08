Калъм Илот с втора победа за сезона във Формула 2

Британецът Калъм Илот (UNI-Virtuosi) записа своята втора победа за сезона във Формула 2, след като триумфира в основното състезание от втория пореден състезателен уикенд на „Силвърстоун“. Пилотът от академията за млади пилот на Ферари потегли от първата позиция и контролира развитието на състезанието през цялата му продължителност.

Callum Ilott CRUSHES the Feature Race!



No place like home #F170 #F2 pic.twitter.com/YggnMP4eqG — Formula 2 (@FIA_F2) August 8, 2020

Илот стартира надпревара с меките гуми на Пирели и направи своете задължително посещение при механиците в края на седмата от общо 29 обиколки, след което успешно се справи с трафика от пилоти избрали алтернативна стратегия с по-дълга първа серия от обиколки и триумфира с преднина от 8.5 секунди пред Кристиан Лунгард (ART). Трети на подиумът завърши друг британец, Джак Айткен (Campos), който остана на 12.3 секунди от първото място.

LAP 14/29



Fastest lap for Callum Ilott, as he picks his way through the field! He's up to P7 currently#F170 #F2 pic.twitter.com/MJQ6TGd64Q — Formula 2 (@FIA_F2) August 8, 2020

Първи извън подиума остана победителят от съботното състезание преди седмица Никита Мацепин (Hitech), който бе първият от заложилите на алтернативната стратегия. Руснакът прекара целия си първи стинт във въздушната струя на Мик Шумахер (Prema), но успя да направи три обиколки повече от германеца преди своя пит стоп и с по-свежите си меки гуми успя да се справи със сина на седемкратния световен шампион във Формула 1, след което изпревари Луи Делетра (Charouz) и Юки Цунода (Carlin), които останаха съответно пети и шести на финала.

LAP 24/29



Mazepin gets past Schumacher ON THE GRASS!



Unbelievable move from the Russian #F170 #F2 pic.twitter.com/i7iMcEiRj3 — Formula 2 (@FIA_F2) August 8, 2020

Седми остана Шумахер, който в последните турове трябваше да удържи силния натиск на своя съотборник Роберт Шварцман и Гуан-Ю Джоу (UNI-Virtuosi), които също бяха с алтернативна стратегия, но направиха по-дълги първи стинтове. В крайна сметка германецът издържа на напрежението, като по този начин си осигури старт от първа редица в утрешния ден. Компания на нея ще му прави завършилият осми днес Шварцман.

С днешната си победа, Илот изкупи своите две пилотски грешки от миналата седмица, когато той първо изгаси своят автомобил на старта на загряващата обиколка в основното състезание и бе принуден да стартира от пит лейна, но все успя да завърши пети. В неделното спринтово състезание, британецът имаше много високо темпо и преследваше лидера Дан Тиктъм (DAMS), но се завъртя на предпоследния завой и отпадна от надпреварата.

LAP 22/29



Shwartzman and Zhou dive into the pits too! The strategies start to come alive...#F170 #F2 pic.twitter.com/79A1v9yVVu — Formula 2 (@FIA_F2) August 8, 2020

В генералното класиране при пилотите Шварцман загуби своето водачество, като новият лидер благодарение на днешната си победа и вчерашната си пол позиция е Илот, който има актив от 102 точки и води с 15 пред Лунгард. Шварцман е трети с 85 пункта. За руснакът завоюваните днес 4 точки бяха първите от трите състезания на „Силвърстоун“, след като той остана 14-ти и 13-ти в двете състезания миналата седмица.

Утрешното спринтово състезание на британското трасе стартира в 12:10 часа българско време.