Добра новина за Портланд преди големия мач срещу Клипърс

Звездата на ЛА Клипърс Кауай Ленърд няма да играе в започващия след около час двубой на тима си срещу Портланд, съобщи журналистът Андрю Грайф. Селекцията на старши треньора Док Ривърс играе в две поредни вечери - днес срещу Блейзърс и утре срещу Бруклин. Очакванията са Ленърд да се появи на паркета само за утрешния двубой.

Clippers star Kawhi Leonard (injury management, left knee soreness) will NOT play today vs. Portland. Decision was just made.



This is the same approach to back-to-backs the Clippers have taken all season with Kawhi. Clippers play Sunday, as well.