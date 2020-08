НБА Дреймънд: Разкарайте Букър от Финикс, той трябва да играе в печеливш отбор 08 август 2020 | 17:41 Прочетена 215 0



Крилото на Голдън Стейт Дреймънд Грийн направи интересни коментари по време на гостуването си в студиото на NBA on TNT. Трикратният шампион с Уориърс заяви, че звездата на Финикс Девин Букър трябва непременно да напусне “слънцата” и да отиде в отбор, който би печелил през цялото време. “Чудесно е да видим как Букър и Финикс играят добре. Но, моля ви, разкарайте го от Финикс. Това място не е ползотворно нито за него, нито за кариерата му. Моят човек трябва да отиде някъде, където да играе страхотен баскетбол и да печели през цялото време, защото той е точно такъв тип играч”, каза Дреймънд, вероятно намеквайки, че иска да види Букър с екипа на “войните”. Draymond Green talking Devin Booker on @NBAonTNT: "Get my man out of Phoenix. It's not good for him, it's not good for his career. I need my man to go somewhere he can play great basketball all the time, and win."

Ernie Johnson: "Are you tampering?'

Ernie Johnson: "Are you tampering?'

Draymond: "Maybe" pic.twitter.com/vTUn4pK3iq — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) August 7, 2020 В момента Финикс е единственият непобеден отбор в балона на НБА, след като записа 4 победи в първите си 4 мача.



