Джонатан Рей спечели първото състезание от Световния супербайк на "Портимао"

Пилотът на Kawasaki Джонатан Рей не остави шанс на своите съперници в първото състезание от Световния супербайк шампионат (WSBK) на португалската писта „Портимао“.

It's a perfect 10!@jonathanrea smokes the opposition with another Portimao masterclass for his tenth victory at the Portuguese venue!@KRT_WorldSBK #PRTWorldSBK pic.twitter.com/czKUc81JVN