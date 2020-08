Йоан Зарко с изненадваща пол позиция преди ГП на Чехия в MotoGP

Французинът Йоан Зарко (Avintia Ducati) записа изненадваща победа в квалификацията преди Гран При на Чехия в клас MotoGP. Французинът, който използва миналогодишният мотоциклет на италианския производител записа своята трета пол позиция в кралския клас, като даде време от 1:56.687, с което остана на 0.303 пред лидера в световния шампионат Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT).

Куартараро имаше лош късмет в последните серии от обиколки, тъй като той трябваше да се откаже от своя първи опит заради жълти флагове на пистата, изкарани след падане на Кал Кръчлоу (LCR Honda) на девети завой. Във вторият си опит, победителят от първите две състезания за сезона се движеше на близо 2 десети зад своя сънародник, но допусна грешка във влизането в предпоследния завой на пистата „Бърно“ и се озова в зоната за сигурност. Последен на първа редица в утрешния старт ще потегли съотборника на Куартараро, Франко Морбидели, който завърши на само 0.008 зад французина.

There will be no fifth straight pole for @FabioQ20!



The championship leader is down! #CzechGP pic.twitter.com/6rkfxBM7Rb — MotoGP™ (@MotoGP) August 8, 2020

От втора редица ще потеглят Алейш Еспаргаро (Aprilia), Маверик Винялес (Yamaha) и Пол Еспаргаро (KTM). По-малкият от братята Еспаргаро всъщност записа второ време в квалификацията, но то бе изтрито заради преминаване през зоната с жълти флагове извадени заради падането на Кръчлоу.

На трета редица компания ще си правят Брад Биндър (KTM), Данило Петручи (Ducati) и Жоан Мир (Suzuki), докато на четвърта ще застанат Валентино Роси (Yamaha), Алекс Ринс (Suzuki) и Кал Кръчлоу.

Състезанието за Гран При на Чехия стартира утре в 15:00 часа.