Съотборник на Везенков с коронавирус

Крилото на Олимпиакос Костас Папаниколау е дал положителна проба за COVID-19, съобщиха от гръцкия гранд. 30-годишният съотборник на българския национал Александър Везенков е преминавал през задължителните тестове на тима за коварния вирус, провеждащи се преди началото на предсезонната подготовка на отбора.

Olympiacos BC forward, who has no symptoms, is following the healing processes at home under isolation and his condition is constantly monitored by our medical team. Get well soon, Kostas!