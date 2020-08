Тенис Коронавирусът, отговорността и простите неща - една изповед на Григор Димитров 08 август 2020 | 15:26 - Обновена Прочетена 533 0



"Picture people in a position that have had a contact with me. A kid, a family that cannot afford anything. What do you do? I cannot have that kind of responsibility hanging over my head for the rest of my life."@GrigorDimitrov speaks pic.twitter.com/uO3p9ljrnG — Tennis Majors (@Tennis_Majors) August 8, 2020 Следва препратка към друго интервю, в което Григор говори за това как точно е преминало заболяването при него. "Изкарах тежко вируса. Останах си у дома за около месец. Не можех да дишам добре. Не се чувствах добре. Чувствах се изморен, всички симптоми. Нямах усещане за вкус и обоняние - всичко, за което можете да си помислите, не беше забавно", споделя 29-годишният тенисист.



Разговорът продължава с признанието на Димитров, че е готов да помогне с опита си в изследването и борбата със заболяването. "Ако мога да съм полезен с информация за вируса, аз съм отворен за това, нямам какво да крия. Винаги съм бил много откровен и открит човек", казва най-силният ни тенисист.



"Едно от най-ценните неща, които всъщност научих, беше, че в моменти като този наистина търсиш хората, които те поддържат жив. Тези, на които се уповаваш. Всъщност съм благодарен, че имах това време, в което бях сам. Не беше лесно. Никой не иска да остане 3 седмици сам, нали?



Винаги съм бил много благодарен човек. Но в последно време станах такъв в още по-голяма степен. Благодарен съм за всеки ден, в който излизам и се наслаждавам на простите неща. Никога не съм оценявал простите неща в живота си така, както сега.



Освен това, като спортист, състезаващ се на най-високо ниво, през целия си живот правя всичко възможно да поддържам тялото си в най-добрата форма. Мисля, че през последните дни имам страхотен прогрес", продължава първата ракета на България.



