Хардън и Уестбрук счупиха рекорд на Коби и Шак

Офанзивното дуо на Хюстън Рокетс в лицето на звездите Джеймс Хардън и Ръсел Уестбрук подобри легендарно постижение. Ръс и Брадата счупиха рекорда на великите Коби Брайънт и Шакийл О’Нийл за най-резултатно дуо в рамките на един сезон, откакто АБА и НБА се обединиха. Лидерите на “ракетите” нижат средно по 61.7 точки на мач през настоящата кампания и по този начин оставят зад себе си постижението от 57.5 точки за сезон 2002/03 на Коби и Шак в Лейкърс.

