Джонсън нокаутира Митрион на Bellator 243 (видео)

Бившите бойци от UFC в тежка категория Тимоти Джонсън и Мат Митрион влязоха в клетката по време на турнира Bellator243. Боят завърши още след 3:14 минути в първи рунд, като Джонсън спечели с технически нокаут.

Джонсън започна по-добре двубоя и атакува съперника си със серия от удари. Митрион падна на земята, където след нова канонада съдията сложи край на срещата.

