Неостаряващ!

Champion. Icon. Legend.



Федерер започва да тренира през август

Федерер има златен олимпийски медал на двойки (Пекин 2008) и сребърен на сингъл (Лондон 2012), а през 2014 година грабва "Купа Дейвис" с Швейцария. Печелил е поне по веднъж всеки един от турнирите от "Големия шлем", като е рекордьор по брой трофеи на "Уимбълдън" (8), а през 2009 триумфира и с единствената си титла на "Ролан гарос". Федерер е още 6-кратен шампион на Australian Open и петкратен на US Open. Шампион. Икона. Легенда. Един от най-великите в историята на тениса и спорта изобщо Роджър Федерер празнува днес рожден ден. Легендарният швейцарец навършва 39 години. Въпреки "преклонната" си за професионалния спорт възраст, Маестрото от Базел продължава да е сред топтенисистите и в момента е №4 в ранглистата на ATP. За съжаление няма да видим Федерер повече в игра до края на 2020 година, тъй като ветеранът се възстановява от травма на коляното и вече обяви, че ще се опита да се завърне на корта за началото на следващия сезон.Към днешна дата Федерер е тенисистът с най-много титли от "Големия шлем" при мъжете в историята на аристократичния спорт с 20 трофея. Швейцарецът е притежател на общо 103 титли в кариерата си (с 6 по-малко от рекордьора Джими Конърс). Федерер има и невероятните 1242 победи на сингъл като професионалист и все още държи рекорда за най-много седмици на първото място в ранглистата (310), а също и този за най-много поредни седмици (237).Федерер има златен олимпийски медал на двойки (Пекин 2008) и сребърен на сингъл (Лондон 2012), а през 2014 година грабва "Купа Дейвис" с Швейцария. Печелил е поне по веднъж всеки един от турнирите от "Големия шлем", като е рекордьор по брой трофеи на "Уимбълдън" (8), а през 2009 триумфира и с единствената си титла на "Ролан гарос". Федерер е още 6-кратен шампион на Australian Open и петкратен на US Open.

