Тенис Красивата Камила Джорджи показа характер в Палермо (видео) 08 август 2020 | 11:27 - Обновена



return, @D_Yastremska#PLO20 pic.twitter.com/CSLCsm3B7Z — wta (@WTA) August 7, 2020 Impressive backhand by Giorgi #PLO20 pic.twitter.com/PCnYg4m3eo — wta (@WTA) August 7, 2020 Италианката с най-предно класиране в ранглистата на WTA спаси два мачбола във втория сет (при 4:5) и успя да се пребори за място на полуфиналите. Джорджи пречупи 25-ата в света украинка за 2 часа и 52 минути, а двубоят приключи около 1,30 часа през нощта местно време.

The Italian fights back!



After almost 3 hours of play, Giorgi defeats Yastremska, 4-6, 7-6(5), 6-3.#PLO20 pic.twitter.com/CFs1nVZclK — wta (@WTA) August 7, 2020 89-ата в ранглистата Джорджи ще спори за място на финала с французойката Фиона Феро, която отнесе италианската ветеранка Сара Ерани с 6:4, 6:1. В другия полуфинал съпернички ще бъдат водачката в схемата Петра Мартич и поставената под №4 естонка Анет Контавейт. Хърватката Мартич надви след два тайбрека Алиаксандра Саснович (Беларус) - 7:6 (5), 7:6 (3), а Контавейт имаше нужда от три сета, за да се справи с италианката Елизабета Кочарето - 6:1, 4:6, 6:1.







