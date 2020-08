Кампацо вече е уведомил Реал, че отива в НБА

Факундо Кампацо ще осъществи мечтата си и в скоро време ще заиграе в НБА. По информации на авторитетния журналист от “New York Times” Марк Стайн аржентинският плеймейкър е уведомил ръководството на “белите” за евентуален трансфер в отбор от Лигата на извънземните още преди три месеца.

On a City v Real Madrid day, this Facundo Campazzo update seems appropriate:



Campazzo's move to the NBA in October free agency has never looked more likely, league sources say



Real has known for three months, sources say, that the Argentinean playmaker plans to go to the NBA