Формула 1 Люис Хамилтън поведе след втората тренировка на "Силвърстоун" 07 август 2020 | 18:49 - Обновена



Пилотът на Мерцедес Люис Хамилтън записа топ резултата във втората свободна тренировка преди второто Гран При на Великобритания. Британецът завърши на 0.176 пред своя съотборник Валтери Ботас, като за разлика от финландецът, той използва гуми медиум в своя рекорден тур. Just a casual yoo-hoo from @LandoNorris #F170 #F1 pic.twitter.com/ebaZv9EySi — Formula 1 (@F1) August 7, 2020 С изненадващо трето място се поздравиха Даниел Рикардо и Рено, които обаче завършиха на близо една секунда зад Хамилтън, въпреки че подобно на Ботас той използва най-меките гуми на Пирели. Зад Рикардо остана неговият бивш съотборник в Ред Бул Макс Верстапен, който даде време със само 0.016 по-слабо от това на австралиеца. Пети и шести завършиха двамата пилоти на Рейсинг Пойнт Ланс Строл и Нико Хюлкенберг, който за втори пореден уикенд заменя Серхио Перес в състава на „Розовите пантери“ след положителната проба за коронавирус на мексиканеца. Пилотите на базирания в Силвърстоун отбор останаха съответно на 0.895 и 1.140 зад Хамилтън, като също използваха средно твърдите гуми в своите най-бързи обиколки. "Big failure at the back of the car... In the drivetrain, that didn't feel right"



Sebastian Vettel's Ferrari comes to a stop and we're now under a Virtual Safety Car #F170 #F1 pic.twitter.com/YixCcgjNMw — Formula 1 (@F1) August 7, 2020 Отборът на Ферари отново имаше разочароваща сесия на британското трасе, като Шарл Леклер остана седми на 1.206 зад Хамилтън, но с меки гуми, докато Себастиан Фетел бе 14-ти с изоставане от 1.592 също с меките гуми. Германецът бе принуден да паркира своя SF1000 в заключителните минути на тренировката, след проблем в скоростната кутия. Освен Фетел и пилотът на Алфа Ромео Антонио Джовинаци трябваше да паркира своя болид само две минути преди карирания флаг, като това доведе до преждевременния край на тренировката. По този начин, всички пилоти загубиха възможността за тренировъчни стартове. The session has been suspended, and it will not be restarted



It's because Antonio Giovinazzi has come to a stop#F170 #F1 pic.twitter.com/fVYcj96FDk — Formula 1 (@F1) August 7, 2020 Пълните резултати от втората тренировка за Гран При на Великобритания вижте ТУК. Третата и последната свободна тренировка преди второто Гран При на Великобритания стартира утре от 13:00 часа българско време. Повече информация за Формула 1 можете да прочетете на сайта formula1.sportal.bg

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт"

