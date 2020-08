Куартараро излезе начело след втората тренировка на "Бърно"

Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) постави най-доброто време във втората свободна тренировка пред Гран При на Чехия в клас MotoGP. Французинът записа време от 1:56.502, като по този начин завърши на само 0.007 пред своя съотборник Франко Морбидели. Трети на 0.048 от лидера в световния шампионат остана Мигел Оливейра (Tech 3 KTM), докато четвърти отново, както и в сутрешната сесия завърши Йоан Зарко с частното Ducati на Avintia, като французинът остана на 0.081 зад своя сънародник.

Зад Зарко пети се нареди Маверик Винялес с първата заводска Yamaha, като разликата между испанеца и неговия бъдещ съотборник в заводския състав на японците бе 0.166. Останалите петима, които намериха място в десетката даваща право на участие във втората фаза на квалификацията бяха Жоан Мир (Suzuki), Алейш Еспаргаро (Aprilia), Пол Еспаргаро (KTM), победителят от първата тренировка Такааки Накагами (LCR Honda) и Джак Милър (Pramac Ducati).

Some brothers truly are inseparable! @polespargaro and @AleixEspargaro are both on the pace early in FP2! #CzechGP pic.twitter.com/ZapcUzQyF4