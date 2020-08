Трагедия! Бивш играч на Цървена звезда почина по време на тренировка

Трагична новина долетя от Сърбия. Нигерийският център Майкъл Оджо е починал по-рано днес, след като е претърпял сърдечен удар по време на тренировка със сръбския баскетболен гранд Партизан.

Red Star's basketball player, Michael Ojo, died today. Apparently, collapsed during training and dies in hospital. The cause is not yet known.



