Девин Букър: Коби ме вдъхновява всекидневно

Покойната легенда на Лос Анджелис Лейкърс Коби Брайънт продължава да служи като източник на вдъхновение за звездата на Финикс Сънс Девин Букър. 23-годишният стрелец води “слънцата” към перфектното 4-0, откакто сезонът бе подновен, а след снощния двубой с Индиана сподели, че духът на “Черната мамба” все още живее с него. "Kobe's with me every day. You guys see what I put on my shoes; to 'Be Legendary.' That's a reminder."



—Devin Booker while wearing a shirt that pays homage to Kobe pic.twitter.com/ZJ1GvJeY50 — ESPN (@espn) August 6, 2020 “Коби е с мен всекидневно. Надписът “Бъди Легендарен” на обувките ми служи като напомняне”, заяви Букър, след като наниза 20 точки и направи 10 асистенции за победата на Сънс със 114:99 над Пейсърс. Букър се появи на пресконференцията пред репортерите с уникална тениска с “лика” на Брайънт и Лейкърс. Маратонките на Букър с надписа “Бъди Легендарен” му бяха подарени именно от Коби след последния им двубой през 2016-а, а посланието продължава да личи на кецовете му 4 години по-късно. В предния мач гардът наниза стрелбата за победата над ЛА Клипърс, а в интервю след дуела сподели, че е сигурен, че Коби би се гордял. Be Legendary @DevinBook pic.twitter.com/xsyXUAy68V — B/R Kicks (@brkicks) August 4, 2020 0



