С новия ID.3 от Volkswagen навлизат в нова ера по отношение на мобилността

Третият голям етап в историята на марката Volkswagen започва с ID.3.. Подобно на оригиналната „костенурка” и първия Golf, компактният модел с изцяло електрическо задвижване поставя началото на нова ера - той е първият електромобил, който предлага неограничена възможност за използване в ежедневието и в същото време е ценово достъпен за милиони потребители по целия свят. Модулната конструктивна архитектура за модели с електрическо задвижване MEB (Modulare E-Antriebs-Baukasten), която се използва от ID.3, служи за техническа основа за електрическата продуктова офанзива на марката и ще позволи създаването на още много електрически модели. MEB оползотворява ефективно и пълноценно възможностите и предимствата, които предлага електрическо задвижване – осигурява на новия ID.3 извънредно просторен интериор, мощни динамични характеристики и възможности за изминаване на автономен пробег до 549 километра (според условията на цикъла WLTP). Възможността за бързо зареждане е още една силна страна на новия модел при пътуване на дълги разстояния. Голяма акумулаторна батерия и задно предаване Акумулаторната батерия с високо напрежение е монтирана ниско в подовата част на каросерията, с което осигурява на ID.3 нисък център на тежестта и динамично поведение на пътя, а тяговият електродвигател задвижва задните колела и на свой ред допринася за постигане на отлично сцепление с настилката. При намаляване на скоростта и в режим на спиране електромоторът рекуперира излишната енергия и я подава обратно за съхранение в акумулаторната батерия. Аеродинамично оптимизираните колела на ID.3 са с диаметър от 18 до 20 цола, а при новия модел се използват единствено гуми с ниско съпротивление при търкаляне. Нов дизайн за една нова ера Революционният характер на ID.3 си личи от пръв поглед. Формите във външния дизайн са едновременно меки и плавни, твърди и концентрирани, а цялостният хармоничен баланс почива на силните пропорции и впечатлява без нужда от излишни декоративни елементи. Стилът на ID.3 го определя в еднаква степен като модерно средство за устойчива мобилност и като истински представител на марката Volkswagen. Интериорът също е революционен Ярка характеристика в дизайна на новата фамилия ID. модели на Volkswagen е съчетанието от извънредно къси надвеси и много дълго междуосие на каросерията. Тази комбинация естествено е налице и при ID.3, където води до това, което стилистите на марката наричат Open Space – обширно свободно пространство, с което ефирният интериор на новия модел се превръща в еталон сред представителите на компактния клас. Арматурното табло на свой ред се отличава с изчистени форми и концентрирано излъчване, докато разположеният под челното стъкло модул ID. Light осъществява визуална комуникация с пътниците. Управлението на новия ID.3 се извършва до голяма степен с помощта на мултифункционалния волан, централния 10-инчов сензорен екран и интелигентния гласов контрол "Hello ID". Изцяло нова електронна платформа. Електронната платформа на ID.3 е изцяло нова, проектирана от бял лист хартия. Тя използва хардуер с два високопроизводителни процесора, обединяващи огромен брой функции, а софтуерът е проектиран така, че да осигури високата степен на гъвкавост, характерна за сървърите. Този подход улеснява онлайн изтеглянето на актуализации за различни системи в автомобила, а в бъдеще и на функционални подобрения чрез мобилната мрежа. Услугите от гамата на We Connect Start създават органична връзка между автомобила и смартфона на собственика и дават възможност за удобно дистанционно управление и контрол на зареждането и климатизацията, предоставят информация за пътнотранспортната обстановка и показват данни за най-близките зарядни станции в реално време на картата на навигационната система. Включеното в стандартното оборудване приложение App Connect на свой ред осигурява достъп до мултимедиен стрийминг в автомобила чрез личния смартфон. Пазарна премиера Специалното издание ID.3 1ST edition се предлага в три нива на изпълнение, насочени към определени типични потребителски изисквания. Наред с това, клиентите в страната могат да избират цвета на външното лаково покритие и разцветките в интериора на автомобила. Новият ID.3 1ST edition се задвижва от разположен на задния мост електродвигател с максимална мощност 150 кВт и максимален въртящ момент от 310 Нм - впечатляващи показатели, които позволяват на ID.3 1ST edition да ускорява от 0-100 км/ч за 7,3 сек, а максималната скорост достига 160 км/ч. ID.3 1ST edition използва акумулаторна батерия с реално използваем енергиен капацитет от 58 кВтч, както и с автономен пробег на електричество до 426 километра според изискванията на цикъла WLTP. Акумулаторната батерия може да се зарежда на станции с максимална мощност от 11 кВт (променлив ток, AC) и или 100 кВт (постоянен ток, DC). При използване на мощна зарядна станция с постоянен ток е възможно в рамките само на 30 минути да заредите достатъчно енергия за изминаване на 290 километра. Предварително конфигурираната версия Tour ще може вече да бъде поръчана от клиентите в България в края на месец август. Тя е базирана на четириместния модел ProS, който позволява използването на по-голяма акумулаторна батерия (77 кВтч нето) и съответно постигането на по-продължителен автономен пробег до 550 км (WLTP а максималната мощност е идентична с тази на ID.3 Pro Performance и възлиза на 150 кВт (204 к.с.).). Версията Tour може да се зарежда от DC станции със 125 кВт. Оборудване с високотехнологичен характер. Отделните опции за оборудване за ID.3 включват елементи от областите дизайн, инфотейнмънт системи, комфорт, асистиращи системи и спорт. Сред тях са високотехнологични функции като head-up дисплея с добавена реалност AR, който прожектира най-важната за водача информация в триизмерна графика директно върху челното стъкло. Системата Travel Assist от своя страна подкрепя водача с автоматично поддържане на дистанцията до автомобила отпред и осигуряване на стабилна траектория в лентата за движение. Матричната LED система на фаровете осъществява интелигентно управление контрол на дългите светлини и при отключване на ID.3 чрез функцията за достъп без ключ Keyless Access посреща водача с кратко движение на светлинния модул. Пътуване без въглеродни емисии. Всички версии на ID.3 могат да използват за зареждане на акумулаторните батерии както променлив (АС), така и постоянен ток (DC). При използване на станция с постоянен ток с мощност 125 кВт, ID.3 Pro S може зареди достатъчно енергия за изминаване на пробег от 350 километра в рамките само на 30 минути. По време на път услугата за зареждане We Charge предоставя достъп до повече от 150 000 зарядни станции на територията на цяла Европа, а у дома можете да се възползвате от удобството на предлаганата в три варианта домашната зарядна станция ID. Charger. Експлоатацията на ID.3 с електроенергия на Volkswagen от 100% възобновяеми източници е абсолючно неутрална по отношение на климата, а процесът на производство на новия модел има гарантирано неутрален въглероден баланс.



