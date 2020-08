Ямбол с трето ново попълнение

Ямбол привлече трети нов играч за следващия сезон. След като си осигури услугите на Ивайло Тонев и Джейк Рос, в ротацията на старши треньора Тони Дечев ще се подвизава и американецът Ориън Аутърбридж. Тежкото крило пристига на българска територия от състава на елитния австрийки Оберварт Гънърс.

Orion Outerbridge signed a contract with Yambol Adamant / Ямбол Непреклонни and will be competing in Национална Баскетболна Лига / National Basketball League#BIG https://t.co/m9Ql55fhld pic.twitter.com/DIeC5N3wUj