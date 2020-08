Тенис Григор и играчите от Топ 20 бойкотират US Open? 07 август 2020 | 12:52 - Обновена Прочетена 708 0



копирано





Новак Джокович клони към отказване от US Open

Голямата въпросителна е свързана с това, че участието на US Open (31 август - 13 септември) може да попречи на тенисистите да играят на "Ролан Гарос", ако те бъдат поставени в 14-дневна карантина. French Open (27 септември - 11 октомври) започва в Париж точно две седмици след края на турнира от "Големия шлем" в Ню Йорк. Играчите от Топ 20 на ATP, сред които и 19-ият в ранглистата Григор Димитров, може да бойкотират предстоящото Открито първенство на САЩ. Според испанското издание Marca ATP и USTA са имали онлайн среща с топиграчите в мъжкия тенис и представителите на Топ 20 са заявили ясно позицията си, според която няма да пътуват за САЩ, ако няма ясни правила, свързани с карантината. В последните седмици някои от водещите тенисисти, сред които Рафаел Надал, Стан Вавринка и Гаел Монфис, се отказаха от участие на US Open, а доста други, сред които световният №1 Новак Джокович и първата ракета на България Григор Димитров, все още се колебаят.Голямата въпросителна е свързана с това, че участието на US Open (31 август - 13 септември) може да попречи на тенисистите да играят на "Ролан Гарос", ако те бъдат поставени в 14-дневна карантина. French Open (27 септември - 11 октомври) започва в Париж точно две седмици след края на турнира от "Големия шлем" в Ню Йорк.

Още по темата

0



копирано

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 708

1