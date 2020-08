Накагами с топ резултат в първата тренировка преди ГП на Чехия

Пилотът на LCR Honda Такааки Накагами даде най-доброто време в първата свободна тренировка преди Гран При на Чехия в клас MotoGP. Японецът записа резултат от 1:57.353, с което остана на 0.011 пред пилота на Suzuki Жоан Мир. Тройката бе завършена от Пол Еспаргаро (KTM), който записа време със само 0.039 по-слабо от това на японеца.

Останалите места в топ 10, даващи право на директно участие във втората фаза на квалификацията бяха заети от Йоан Зарко (Avintia Ducati, +0.107), Маверик Винялес (Yamaha, +0.212), Андреа Довициозо (Ducati, +0.279), Данило Петручи (Ducati, +0.285), Валентино Роси (Yamaha, +0.292), Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT, +0.365) и Кал Кръчлоу (LCR Honda, +0.400).

Quiet session so far for the championship leader! @FabioQ20 looks to be focusing on race pace! #CzechGP pic.twitter.com/BROzWu8HFw — MotoGP™ (@MotoGP) August 7, 2020

Победителят от първите два старта за сезона на „Херес“ Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) остана едва 13-ти, с изоставане от 0.478 спрямо времето на първия. По този начин французинът остана на 0.078 от топ десет, като ще има още два шанса да си гарантира директно преминаването в заключителната квалификационна сесия по време на втората и третата тренировки.

Five manufacturers in the top five with half a second covering SIXTEEN riders!!! @takanakagami30 takes the honours in an incredibly close FP1! @MonsterEnergy | #CzechGP pic.twitter.com/ermFGEIRIV — MotoGP™ (@MotoGP) August 7, 2020

Втората свободна тренировка преди третия кръг за сезона в MotoGP стартира в 15:10 часа българско време.