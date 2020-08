Моторни спортове Да Коща продължи наказателната си акция във Формула Е 06 август 2020 | 21:34 - Обновена Прочетена 113 0



копирано

Португалецът Антонио Феликс да Коща записа своята трета поредна победа във Формула Е след като триумфира и във второто състезание в Берлин. Пилотът на DS Techeetah отново както и вчера потегли от пол позицията и направи доминанто каране на трасето на летище „Темпелхоф“, финиширайки на 3 секунди пред стартиралият втори Себастиен Буеми (Nissan). Въпреки че в началото на състезанието битката в челото бе заплетена, във втората половина на надпреварата да Коща се отдалечи пред своите конкуренти. UNBEATABLE! @afelixdacosta wins for the third time in a row as he claims victory at the #BerlinEPrix #THISISBOSS #SeasonSixFinale pic.twitter.com/6UZcEbj0Do — ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 6, 2020 Трети на подиума днес остана Лукас ди Граси (Audi), който спечели борбата за последното място на подиума, в която участие още взеха Робин Фрайнс (Virgin), Щофел Вандоорн (Mercedes) и Сам Бърд (Virgin). Ди Граси се възползва от много умен тактически ход с по-късно активиране на своя втори атакуващ режим, което му позволи да изпревари Фрайнс, чийто автомобил също използва задвижваща система на Audi. Присъствието в групата на Вандоорн и Бърд позволи на ди Граси да задържи своето трето място, въпреки че имаше по-малко заряд в своята батерия в началото на последния тур. Remarkable, untouchable, dominant. @afelixdacosta has won the second race in Berlin!



He shares the podium with @Sebastien_buemi & @LucasdiGrassi. Here's a look at the *provisional* race classification.#BerlinEPrix | #ABBFormulaE pic.twitter.com/qAnlarTacS — e-Formel.de (@eFORMELde) August 6, 2020 С днешната си победа, да Коща увеличи своя аванс на върха в генералното класиране на 68 точки пред втория ди Граси, който има актив от 57 пункта. Трети в класирането също с 57 точки е Вандоорн. За втори пореден ден, основните конкуренти на португалския пилот преди стартовете в Берлин записаха много слаби резултати, което доведе до драстичното увеличаване на разликата между да Коща и всички останали, която до вчерашния ден бе само 11 точки. Третият от общо шест старта в немската столица ще се проведе в събота от 20:00 часа българско време, а квалификацията преди него стартира в 15:00 часа. Във втората двойка състезания в немската столица ще използва класическата конфигурация на пистата „Темпелхоф“, която всъщност представлява обърната версия на използваната през последните два дни конфигурация.

Още по темата

0



копирано

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт" Прочетена 113

1