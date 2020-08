ЛеБрон Джеймс пропуска мача с "ракетите"

Звездата на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс няма да вземе участие в срещата на тима си срещу Хюстън Рокетс, която е с начален час 4:00 българско време тази нощ. 35-годишният лидер на “езерняците” е получил проблеми в слабините, заради които няма да облече екипа на Лейкърс тази нощ. Гардът Алекс Карузо пък все още е под въпрос.

LeBron James (sore right groin) is out tonight against Houston. Alex Caruso (left neck muscle spasms) is questionable.