Джим Бойлън остава начело на Чикаго Булс, феновете са бесни

Джим Бойлън се доближава до основната си цел - да си спечели доверието на новото ръководство на Чикаго Булс и да остане на позицията старши треньор. Според източници на “Chicago Sun-Times” финансовите проблеми в клуба, породени от пандемията от COVID-19, ще подействат положително на Бойлън, тъй като договорът му няма да бъде прекратяван и ще остане начело на тима и за следващата кампания. Раздорът в Чикаго Булс продължава

Потенциално оставане на 55-годишния специалист може да доведе до напускането на някои от най-добрите играчи на “биковете”. Скандалите със Зак ЛаВийн, неправилното използване на Лаури Марканен и интересът към Уендъл Картър-младши могат да направят така, че и тримата да се състезават в различни клубове в близко бъдеще. Отборите от НБА си набелязаха двама играчи от Чикаго

Due to financial concerns for next season, Bulls might keep Jim Boylen as head coach making him one of the lowest payed coaches in the NBA making $1.6 million. What financial concerns? The franchise is valued at $3.2 billion. This is a horrible move my management. Go out and pay