Моторни спортове Да Коща тръгва първи и във втория старт в Берлин 06 август 2020



Антонио Феликс да Коща (DS Techeetah) ще потегли от пол позиция и във второто от общо шест състезания от Формула Е в Берлин, с които бива сложен край на шестия сезон в историята на шампионата. .@afelixdacosta you absolute HERO. Second @juliusbaer pole position in two days @fiaformulae #SeasonSixFinale #PositivelyCharged pic.twitter.com/yYO4s9yYuO — DS TECHEETAH (@DSTECHEETAH) August 6, 2020 За разлика от вчерашния ден, днес португалецът не успя да спечели груповата фаза на квалификацията, в която отстъпи на Себастиен Буеми (Nissan), като по този начин това бе първа загубена точка за лидера в шампионата в немската столица. Той все пак не остави съмнения кой е най-добрият по време на решителната суперпол сесия и даде време с 0.317 по-добро от това на Буеми, който ще потегли втори. Трети на старта ще застане Алек Лин (Mahindra), за когото това ще е втори старт с индийския отбор, след като той замести напусналия тима Паскал Верлайн по време на петмесечната пауза в шампионата, наложена от коронавирус пандемията. Лин остана на 0.377 от времето на да Коща, като по този начин победи със само 0.002 Ник де Врийс (Mercedes) в борбата за третото място. Останалите двама участници в решителната сесия бяха Робин Фрайнс (Virgin) и Лукас ди Граси (Audi), който останаха съответно на 0.532 и 0.850 от първото място и ще потеглят пети и шести. Първи извън топ шест даващ право на участие в суперпол сесията останаха Оливър Роуланд (Nissan) и съотборника на да Коща, Жан-Ерик Верн. Десетката на старта ще бъде запълнена от завършилият втори във вчерашното състезание Сам Бърд (Virgin) и Едоардо Мортара (Venturi). The rise of @afelixdacosta throughout the season so far is incredible!



Can any of his title rivals create a similar spike in the remaining five races? #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/SCJDtAExXJ — ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 6, 2020 С трите си спечелени точки в днешната квалификация, да Коща увеличи своя аванс на върха в генералното класиране, като с актив от 100 точки той води с цели 44 пред Мич Евънс (Jaguar), който ще потегли едва 16-ти по-късно днес. Тройката в генералното класиране с 48 пункта запълва Алекс Симс (BMW), който ще потегли последен и ще изтърпи наказание в самото състезание заради извънредна смяна на неговата батерия. Второто състезание в Берлин стартира от 20:00 часа българско време. Снимки: © FIA Formula E 0



ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт"

