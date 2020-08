Снукър "Крусибъл" зове: Отново проблеми за Марк Селби 06 август 2020 | 16:07 Прочетена 93 0



Трикратният световен шампион и носител на “Тройната корона” Марк Селби отново изпитва проблеми в Световното първенство по снукър в “Крусибъл”. Веселяка от Лестър елиминира дебютанта Джордан Браун в най-слабия като качество двубой от първи кръг, а сега изостава с 3:5 след първата сесия в осминафиналния си сблъсък с тайландеца Нопон Сенкам. SESSION 1!



Mark Selby started very well with taking the first three of the four frames for a 3-1 lead! After the interval Noppon Saengkham won all four frames for a 5-3 lead! The second session will be tonight at 7pm!



Check the match stats so far below! pic.twitter.com/YT4TETYuqN — Snookerstats (@1Snooker4Stats7) August 6, 2020 Селби водеше с 3:1, но опонентът му спечели следващите четири фрейма от сегмента. Сенкам записа първата в кариерата си победа на планетарен шампионат при 10:3 над Шон Мърфи. What a resurgence from Noppon Saengkham, who wins four frames on the bounce to lead Mark Selby...



Watch the World Snooker Championship LIVE

Eurosport 1 & 2

https://t.co/Sn8W3dlGW1 pic.twitter.com/Bi27hOw7CD — Eurosport UK (@Eurosport_UK) August 6, 2020 Веселяка от Лестър направи брейкове от 84, 70 и сенчъри от 102, но Сенкам отговори подобаващо с поредици от 76, 122 и 64, а накрая направи разчистване на стойност 50, за да обърне последния фрейм от 11-48 изоставане.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

