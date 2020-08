ЛеБрон Джеймс отвърна на критиките на Доналд Тръмп, свързани с колениченето

Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс отговори на гневните коментари на президента на САЩ Доналд Тръмп. В интервю за “Fox Wednesday” Тръмп заяви, че е разочарован от действията на звездите в Лигата, които коленичат по време на изпълнението на националния химн с цел мирен протест срещу расовата дискриминация.

“Позорно е. Работихме с тях много усилено, за да подновим сезона им. И след това виждам как всички коленичат по време на химна. Това не е приемливо за мен, затова спрях да гледам срещите. И нека ви кажа, че не съм единствен”, каза президентът.

Lakers’ LeBron James on President Trump saying kneeling NBA players are a “disgrace”: “I really don’t think the basketball community are sad about losing his viewership. ... November is right around the corner and it’s a big moment for us as Americans.” pic.twitter.com/m8G3KQAWsd