"Келтите" се развихриха с рекордни за сезона 149 точки

Играчите на Бостън Селтикс направиха най-силния си мач от рестарта на сезона. Въпреки че не можеха да разчитат на звездата Кемба Уокър, “келтите” не показаха колебания и нанизаха рекордните за сезона 149 точки на осмия в класирането Бруклин Нетс, допускайки 115 в мрежичката си - 149:115 (34:25, 37:27, 35:25, 43:38)

7 players in double-figures

18 points - a new career-high for @rob_williamsIII

69 bench points



and overall a new team season-high of 149 points