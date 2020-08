НБА Контузията на Бен Симънс не е сериозна 06 август 2020 | 13:21 - Обновена Прочетена 141 0



копирано

Контузията в лявото коляно на крилото на Филаделфия 76ърс Бен Симънс не е сериозна и той ще трябва да почива само няколко дни, съобщава сайтът "The Athletic".

MRI on 76ers star Ben Simmons’ left knee came back clean and he's expected to be day-to-day, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 6, 2020 Симънс, който е двукратен участник в "Мача на звездите", напусна мача с Вашингтон Уизардс в края на третата четвърт със съмнения за тежка травма, но направените му изследвания са показали, че няма увреждания на връзките на коляното.

Преди да напусне срещата Симънс бе реализирал 8 точки. Той остава под въпрос за следващия мач на Филаделфия, който е в петък срещу състава на Орландо Меджик. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 141

1