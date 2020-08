Колоездене Холандски колоездач е в изкуствена кома след падане в Обиколката на Полша 06 август 2020 | 13:12 - Обновена Прочетена 164 0



We have an update on @FabioJakobsen's condition.https://t.co/USZlWj8r2l

Photo: @GettySport pic.twitter.com/ONgrpcSWzc — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) August 5, 2020 Якобсен, който кара за отбора на "Декьонинк-Куик Степ", пострада при сблъсък със сънародника си Дилан Грьоневеген при борбата за по-предно класиране. От удара между двамата колоездачи Яконсен губи баланс и при падането удря главата си в предпазната мантинела.

От Международния колоездачен съюз определеха поведението на Грьоневеген като "изключително опасно" и заявиха, че действията му ще бъдат разгледани от Дисциплинарната комисия.

Според ПАП добрата новина е, че опасност за живота на Якобсен няма.

Fabio Jakobsen had facial surgery during the night. His situation is stable at the moment and later today the doctors will try to wake Fabio up.



More information will be published when available.



Again, we want to thank you all for the huge support!



Photo: @GettySport pic.twitter.com/aVK6HakIwk — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) August 6, 2020 77-мото издание на Обиколката на Полша започна в сряда със 196-километров етап от Хоржов до Катовице. Състезанието завършва в неделя.

