Тенис Григор Димитров ще е 14-и поставен в US Open, ако играе 06 август 2020



Единственият българин в тенис елита Григор Димитров ще бъде поставен под номер 14 на предстоящия US Open, ако реши да играе. Както е известно, Гришо е 19-и в световната ранглиста, но ще се възползва от многото отказали се тенисисти. Извън списъка със заявили участие са Рафаел Надал, Роджър Федерер, Гаел Монфис, Фабио Фонини и Стан Вавринка, които са над Димитров в световната ранглиста. Provisional US Open seeds:



Players that didn't enter:

Nadal

Federer

Monfils

Fognini

Wawrinka

Kyrgios

Tsonga

Pouille

Herbert



DAs with PR:

Lu

McDonald

Sock



Cut at 127 (Nagal) pic.twitter.com/ryD3hfGSRH — DT (@DartsTennis) August 4, 2020 Миналата година той стигна полуфиналите в Ню Йорк от позицията на непоставен, но няма да му се налага да защитава точките си след промяната в структурата на ранкинг системата, провокирана от пандемията на новия коронавирус. Григор все още не е взел решение дали ще участва в US Open.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

