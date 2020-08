"Крусибъл" зове: Мартин Гулд изхвърли един от фаворитите

Квалификантът Мартин Гулд разгроми с 10:3 един от фаворитите в “Крусибъл” Стивън Магуайър и се класира по категоричен начин на Световното първенство по снукър. Успехът му е забележителен, защото той можеше да загуби професионалния си статут, ако не бе преминал първия квалификационен кръг. 38-годишният майстор на щеката беше направил три сенчъри брейка през целия сезон до момента, но срещу Магуайър реализира цели четири.

The Pinner Potter @GouldyBalls147 is the final man through to the last 16 at the Crucible & for the first time since 2011!



There, he'll meet Kyren Wilson #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/jaKCVC1BbA