Да Коща триумфира в първия старт в Берлин

Антонио Феликс да Коща не остави шанс на своите съперници по време на първото от общо шест състезания от Формула Е в Берлин и записа своята втора поредна победа за сезона. Пилотът на DS Techeetah записа максимален брой от 30 точки в днешния ден, след като по-рано даде най-добро време в груповата фаза на квалификация, спечели суперпол сесията, триумфира в състезанието и записа най-бързата обиколка по време на надпреварата. .@afelixdacosta WINS Round 6 of the #BerlinEPrix #SeasonSixFinale #THISISBOSS @DSTECHEETAH pic.twitter.com/45zW6tmXMH — ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 5, 2020 Втори на подиума днес остана пилотът на Virgin Сам Бърд, който за пореден път показа изключително добро използване на електроенергия по време на състезанието и бе пилота с най-силно темпо в заключителните турове. Това позволи на британеца да се придвижи с пет места нагоре спрямо своята стартова позиция. Подиумът на летище „Темпелхоф“ днес бе запълнен от Андре Лотерер с Porsche. Back to racing and back to @sambirdofficial overtakes! Some things never change #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/FCWf2S4R6n — ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 5, 2020 Стартиралият от втора позиция съотборник на да Коща, Жан-Ерик Верн финишира на едва 20-та позиция, след като в последните пет минути на надпреварата мистериозно загуби темпо и дори бе завъртян от Лукас ди Граси (Audi) два завоя преди финала. Самият ди Граси направи най-силното каране в днешния старт, като се изкачи с цели 11 позиции от старта до финала и завърши девети. След днешната си пълна доминация, да Коща увеличи своя аванс на върха в генералното класиране, като с актив от 97 точки той води с 41 пред Мич Евънс (Jaguar), който не записа нито една точка в днешния ден, след като бе завъртян от Максимилиян Гюнтер (BMW) три обиколки преди финала. Самият Гюнтер заема третата позиция в класирането при пилотите с актив от 48 пункта. Вторият старт в Берлин ще се проведе утре от 20:00 часа българско време, а квалификацията преди него стартира в 15:00 часа. Снимки: FIA Formula E

