Историческо: Футболистка получи разрешение да играе при мъжете

За целта, преди време тя изпратила молба до нидерландската федерация. След настойчиви опити, размяна на писма и два отказа, получила заветното разрешение. Решението на местната футболна централа е част от пилотен проект. Засега то важи само за идния сезон, но ръководителите подчертават, че искат да насочат усилията си в тази област, давайки на Фокема шанс за равнопоставеност. След година федерацията ще преценява дали да поднови разрешителното за участие в мъжкия отбор. Всъщност смесеният футбол в Нидерландия е позволен от 1986 г., но важи само за отборите при под 19-годишните или в категория "Б". Фоарут попада в "А".

Dit is de 19-jarige Ellen Fokkema van @vvFoarut. Komend seizoen gaat zij als eerste vrouw in Nederland tussen de mannen voetballen in de senioren. pic.twitter.com/Xii4ld5o3X