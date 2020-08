Франция Анелка: Мбапе е облагодетелстван от моя опит отпреди 20 години 05 август 2020 | 20:30 - Обновена Прочетена 605 0



Килиан Мбапе.



“Той е също толкова силен технически, колкото и психически. Можеш да разполагаш с големи качества, но без добра психика, не стигаш до никъде. Аз обаче дойдох преди него, за да премахна препятствията. Аз бях сред първите, които заминаха за чужбина и осъществиха голям трансфер (Реал Мадрид го купи от Out Now on @netflix



Anelka: Misunderstood pic.twitter.com/S6jiJ5dQ14 — My Greatest 11 (@MyGreatest11) August 5, 2020 Сред събитията, отразени във филма, попада скандалът между бившия футболист и Раймон Доменек по време на Мондиал 2010. Тогава Анелка обижда селекционера на Франция след загубата с 0:2 от Мексико. Няколко дни по-късно “Екип” разкрива обидните думи по адрес на наставника, а нападателят веднага е изгонен от лагера на “петлите” в ЮАР.



“Влязох ядосан в съблекалнята. Размишлявах и се ядосах, защото не докоснах нито една топка, нито намерих някакво решение. Доменек каза името ми и когато го направи, не беше публично. Сякаш бях враг номер 1 на отбора. Беше грешка, но усетих агресия към мен. Видях главната страница на “Екип” и не знаех дали се шегуват, или не. Но не, обиди за майката на треньора, а това е нещо сериозно, което не се случва всеки ден. Аз бях първата жертва на това. Останалите играчи също, тъй като всички им звъняха да ги питат дали това е истина, или не. Хората, които ме познават, знаят, че бях ли го казал, щях да съм първият, който да го признае. Ce qu'Anelka a dit à Domenech à la Coupe du Monde 2010:

« T'as qu'à la faire ton équipe de me*de »

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол"

