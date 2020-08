Фенка на Юнайтед влуди мрежата с провокативен кадър

Известната фенка на Манчестър Юнайтед Люси Никълсън реши да покаже по собствения си начин как да форсира сделката на „червените дяволи” за Джейдън Санчо. Люси не пропуска да провокира с голи снимки в социалните мрежи, а сега тя облече фланелка на Борусия Дортмунд с името на англичанина, като фотосът акцентираше върху… задните части.

„Санчо, знаеш какво трябва да направиш”, написа в Twitter Люси, отбелязвайки профила и на английския офанзивен футболист.

You know what to do, Jadon @Sanchooo10 pic.twitter.com/wQbElThsW0

