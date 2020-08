Да Коща с пол позиция за първия старта от Формула Е в Берлин

Португалецът Антонио Феликс да Коща спечели квалификацията преди първото състезание от Формула Е в Берлин. Пилотът на DS Techeetah даде най-добро време в груповата фаза на квалификация, след което не остави шанс на своя съотборник Жан-Ерик Верн в суперпол сесията, като времето на лидера в шампионата бе с 0.322 по-добро от това на двукратния шампион.

Wow! @afelixdacosta takes the @JuliusBaer Pole Position for Round 6 of the #BerlinEPrix #SeasonSixFinale with @DSTECHEETAH teammate @JeanEricVergne qualifying second pic.twitter.com/jOhgpDEtxq

Трети на стартовата решетка по-късно днес ще застане бившия пилот на DS Techeetah и настоящ такъв на Porsche Андре Лотерер, който завърши на 0.436 от да Коща. Останалите трима, които участваха в решителната сесия бяха Себастиен Буеми (Nissan), Ник де Врийс (Mercedes) и Жером д‘Амброзио (Mahindra), които останаха съответно 4-ти, 5-ти и 6-ти.

Front row lockout for @DSTECHEETAH in Germany!



With a MONSTER lap in Tempelhof, @afelixdacosta takes pole position ahead of his teammate for today's Berlin E-Prix. Here's a look at the *provisional* qualifying result.#BerlinEPrix | #ABBFormulaE pic.twitter.com/TNN35I2H1n