"Крусибъл" зове: Бари Хоукинс отново е като у дома си на Световното

Бари Хоукинс отново демонстрира най-добрия си снукър на Световното първенство в “Крусибъл”, въпреки че сезонът му до момента изобщо не е впечатляващ. Ястреба срази швейцарския дебютант Александър Урзенбахер с 10:2, след като водеше със 7:2 от първата сесия и не се нуждаеше от много време, за да си свърши работата във втората.

Business as usual.



Barry Hawkins is comfortably through to round two with a dominant 10-2 win over Crucible debutant Alexander Ursenbacher.



That's now the tenth time in a row that he's reached the last 16