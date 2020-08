Повдигнаха въпроси около бъдещето на Донован Мичъл в Юта

Анализаторът на ESPN и бивш играч от НБА Джейлън Роуз заяви, че звездата на Юта Джаз Донован Мичъл може и да си потърси нов дом в близко бъдеще. Роуз сподели мнението си за тримата най-добре представящи се играчи от Драфт 2017, които са налични за максимален договор след края на настоящия сезон - Джейсън Тейтъм, Бам Адебайо и Мичъл.

Jalen Rose doesn’t see Donovan Mitchell signing an extension and staying long term with the Utah Jazz



( ESPN) pic.twitter.com/GVnFdIggsV