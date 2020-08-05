ЦСКА 1948 CSKA 1948

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ЦСКА 1948 - ЦСКА-София

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07.08.2020

създаване: 2016г.
стадион: "Васил Левски"
президент: Добрин Гьонов
треньор: Красимир Балъков
web: ЦСКА 1948 / bgclubs.eu

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БГ Футбол

Станислав Тодоров свири ЦСКА 1948 - ЦСКА-София

05 август 2020 | 15:50 - Обновена
Прочетена 348
Станислав Тодоров свири ЦСКА 1948 - ЦСКА-София
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Станаха ясни съдийски назначения за мачовете от първия кръг на efbet Лига. Станислав Тодоров ще открие сезона с дербито в червено между ЦСКА 1948 и ЦСКА-София. Двубоят е в петък от 20:00 часа. Драгомир Драганов пък ще бъде рефер на пловдивското дерби между Ботев (Пловдив) и Локомотив (Пловдив). Ето всички назначения за кръга:

7 Авг 2020 г. Петък 20:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Костадин Ангелов Гергинов

8 Авг 2020 г. Събота 17:45 ч.
ПФК Монтана 1921 - ФК Арда
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Петър Стоянов Петров

8, Авг 2020 г. Събота 20:00 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Константин Делов Писков

9, Авг 2020 г. Неделя 18:45 ч.
ПФК Ботев (Пловдив) - ПФК Локомотив 1926
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Александър Ангелов Атанасов
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Георги Крумов Виделов

9, Авг 2020 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Йордан Костадинов Иванов

10, Авг 2020 г. Понеделник 20:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Берое
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев
СН: Георги Василев Йорданов

11, Авг 2020 г. Вторник 20:00 ч.
ФК Царско село 2015 - ФК Етър
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Стоян Маринов Алексиев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
efbet Лига
1 кръг, петък 7 август
ЦСКА 1948
20:00предстои
ЦСКА-София
efbet Лига М П Р З Г точки
1 Берое Берое
0
0
0
0
0:0 (0)
0
2 ЦСКА-София ЦСКА-София
0
0
0
0
0:0 (0)
0
3 Царско село Царско село
0
0
0
0
0:0 (0)
0
4 Лудогорец Лудогорец
0
0
0
0
0:0 (0)
0
5 Арда (Кърджали) Арда (Кърджали)
0
0
0
0
0:0 (0)
0
6 Ботев (Враца) Ботев (Враца)
0
0
0
0
0:0 (0)
0
7 Монтана Монтана
0
0
0
0
0:0 (0)
0
8 Етър Етър
0
0
0
0
0:0 (0)
0
9 Черно море Черно море
0
0
0
0
0:0 (0)
0
10 Славия Славия
0
0
0
0
0:0 (0)
0
11 Локомотив (Пловдив) Локомотив (Пловдив)
0
0
0
0
0:0 (0)
0
12 Левски Левски
0
0
0
0
0:0 (0)
0
13 Ботев (Пловдив) Ботев (Пловдив)
0
0
0
0
0:0 (0)
0
14 ЦСКА 1948 ЦСКА 1948
0
0
0
0
0:0 (0)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 348

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смех
(Гост) 5
отговор
05 август 2020 | 16:13

Със Станислав Тодоров мача обещава зрелище. Да му мислят чорбарите . Рейтинг: 0 0

Ибн Ебн Ал rоведо
(Гост) 4
отговор
05 август 2020 | 16:08

Пак на гнусния джуджак проститутката. Рейтинг: 1 0

Mama criminal
(Гост) 3
отговор
05 август 2020 | 16:06

Аз не мога да си избера за кое цска да бъда. Рейтинг: 2 0

Ибн Ебн Ал rоведо
(Гост)
05 август 2020 | 16:09

То ЦСКА си е само едно, другото е Литекс. Рейтинг: 2 0

acho
(Гост)
05 август 2020 | 16:15

То ЦСКА си е само едно, другото е Лудогорец 1945+3 Рейтинг: 0 0

Ох
(Гост) 2
отговор
05 август 2020 | 16:03

От първият кръг се почват поръчковите съдиство Рейтинг: 0 0

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                  Георги Марков: ГЕРБ трябва да поиска импийчмънт на Радев
                
                
                  Георги Марков: ГЕРБ трябва да поиска импийчмънт на Радев

                
              

              

                
                  От ГЕРБ с първи коментар за инцидентите по време на конференцията 
                
                
                  От ГЕРБ с първи коментар за инцидентите по време на конференцията 

                
              

              

                
                  От СДВР разкриха как е приключил форумът в 
                
                
                  От СДВР разкриха как е приключил форумът в "София тех парк"

                
              

              

                
                  Пиарът на ГЕРБ:  Провокираха ни, за да обвинят ГЕРБ, че бие 
                
                
                  Пиарът на ГЕРБ:  Провокираха ни, за да обвинят ГЕРБ, че бие "мирните протестиращи"

                
              

              

                
                  Приеха в Спешното отделение на 
                
                
                  Приеха в Спешното отделение на "Св. Анна" 58-годишния мъж, обявил гладна стачка пред МС

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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