Станислав Тодоров свири ЦСКА 1948 - ЦСКА-София

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БГ Футбол
Станаха ясни съдийски назначения за мачовете от първия кръг на efbet Лига. Станислав Тодоров ще открие сезона с дербито в червено между ЦСКА 1948 и ЦСКА-София. Двубоят е в петък от 20:00 часа. Драгомир Драганов пък ще бъде рефер на пловдивското дерби между Ботев (Пловдив) и Локомотив (Пловдив). Ето всички назначения за кръга:ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Христо Пламенов Хаджийски
7 Авг 2020 г. Петък 20:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЦСКА-София
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Костадин Ангелов Гергинов
8 Авг 2020 г. Събота 17:45 ч.
ПФК Монтана 1921 - ФК Арда
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Петър Стоянов Петров
8, Авг 2020 г. Събота 20:00 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Константин Делов Писков
9, Авг 2020 г. Неделя 18:45 ч.
ПФК Ботев (Пловдив) - ПФК Локомотив 1926
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Александър Ангелов Атанасов
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Георги Крумов Виделов
9, Авг 2020 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Йордан Костадинов Иванов
10, Авг 2020 г. Понеделник 20:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Берое
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев
СН: Георги Василев Йорданов
11, Авг 2020 г. Вторник 20:00 ч.
ФК Царско село 2015 - ФК Етър
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Стоян Маринов Алексиев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
efbet Лига
1 кръг, петък 7 август
ЦСКА 1948
20:00предстои
ЦСКА-София
8 халф
10 вратар
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(Гост) 5
отговор
Със Станислав Тодоров мача обещава зрелище. Да му мислят чорбарите . Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
Пак на гнусния джуджак проститутката. Рейтинг: 1 0
(Гост) 3
отговор
Аз не мога да си избера за кое цска да бъда. Рейтинг: 2 0
(Гост)
То ЦСКА си е само едно, другото е Литекс. Рейтинг: 2 0
(Гост)
То ЦСКА си е само едно, другото е Лудогорец 1945+3 Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
От първият кръг се почват поръчковите съдиство Рейтинг: 0 0