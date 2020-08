Кубица с ново участие в първа свободна тренировка

Резервният пилот на Алфа Ромео Роберт Кубица ще запише своето трето участие в свободна тренировка от началото на сезон 2020 във Формула 1. Полякът ще седне в болида на Антонио Джовинаци за първите 90 подготвителни минути преди втория пореден състезателен уикенд на „Силвърстоун“.

До момента победителят от Гран При на Канада през 2008 година участва в първите тренировки преди Гран При на Щирия и Гран При на Унгария. Кубица пропусна уикенда за Гран При на Великобритания миналата седмица, като причина за това бе неговото участие в откриващия кръг за сезона в Германския шампионат за туристически автомобили (DTM) на „Спа“ в Белгия. Полякът остана 14-ти и в двете състезания в Ардените в своя дебют в шампионата.

He's back!



Robert Kubica will make his third FP1 appearance of the season as he returns to the cockpit for the first practice session of the second Silverstone weekend! #F170 #RK88 pic.twitter.com/Gq95L9imQE