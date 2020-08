Лилард: Намирам за неуважителен начина, по който хората се отнасят с Мело

Звездата на Портланд Деймиън Лилард защити съотборника си Кармело Антъни от критиките, които 36-годишния ветеран понесе преди да се присъедини към организацията на Блейзърс. Лилард смята, че Мело опровергава възложеното към него доверие, а също така е сигурен член на легендарната “Зала на славата”.

"He’s a hall of famer. It’s more disappointing that people are surprised by it."



- Damian Lillard on Melo pic.twitter.com/kBmLgFrSOV