Големите имена при мъжете, които ще пропуснат US Open

Вече стана ясно, че испанската суперзвезда и миналогодишен шампион Рафаел Надал ще пропусне US Open, но испанецът не е единственото голямо име, което няма да участва на тазгодишното Открито първенство на САЩ в Ню Йорк. От списъка със записаните за участие в турнира от “Големия шлем” тенисисти разбираме, че носителят на 3 мейджър титли Стан Вавринка също няма да се появи на кортовете във “Флашинг Медоус”. Причината, поради която 35-годишният швейцарец, шампион от 2016, няма да играе в Ню Йорк е неизвестна.





US Open 2020 ще пропуснат още френските ветерани Гаел Монфис и Жо-Вилфред Цонга (техните мотиви също са неясни), както и австралиецът Ник Кирьос, който явно е преценил, че в условията на пандемията от коронавирус и при мерките, които участниците ще трябва да спазват, не си струва да лети до САЩ.

ATP withdrawals from US Open:

Nadal (reason: "rather not travel")

Federer (injured)

Monfils (unknown)

Fognini (injured)

Wawrinka (unknown)

Kyrgios (bird watching)

Tsonga (unknown)

Pouille (injured)

Herbert (wife pregnant)

Jarry (banned)