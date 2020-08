Снукър "Крусибъл" зове: Марк Алън изненадващо се срина срещу световния номер 89 05 август 2020 | 11:32 - Обновена Прочетена 266 0



Световният номер 89 Джейми Кларк поднесе една от големите изненади на Световното първенство по снукър, елиминирайки с 10:8 Марк Алън в първия кръг. Цели пет сенчъри брейка направи Пистолета, но през по-голямата част от втората сесия правеше нехарактерни неточности, от които се възползва съперникът му. Все пак, въпросните пет стотици са изравнен рекорд в “Крусибъл”, поставен от Рони О’Съливан преди 20 години, но това едва ли служи за някаква утеха на северноирландеца. "This is shock. I don't know what's going on."



Two weeks ago, @clarkej998 was fighting for his place on tour. Today, he made his Crucible debut and played the best match of his career to defeat one of his idols, Mark Allen.



Anthony McGill next #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/D5JZMz4LUx — World Snooker Tour (@WeAreWST) August 4, 2020 Шефилдският театър ще предложи осминафинален сблъсък между двама квалификанти, тъй като Кларк ще срещне Антъни Макгил, който пък отстрани Джак Лисовски. В тази четвъртина на жребия е и четирикратният световен шампион и финалист в последните три планетарни шампионата Джон Хигинс, който има дуел с Курт Мафлин. The face says it all...



What a match.#ilovesnooker @clarkej998 @Betfred pic.twitter.com/wtUx63MLkf — World Snooker Tour (@WeAreWST) August 4, 2020 Изумителното е, че Джейми Кларк бе отпадал в първия кръг на първите девет турнира през сезона и едва на Shoot Out успя да преодолее опонент. Той се бореше да запази професионалния си статут, като не само го подплати, но и спечели най-големия чек в кариерата си до момента - 30 хиляди паунда. За Марк Алън сезонът не е особено успешен, но не е и чак толкова разочароващ, защото игра полуфинали на седем ранкинг турнира. За негово съжаление обаче “Крусибъл” продължава да е неузнаваема крепост - само едно класиране на четвъртфинали в последните му девет участия. Кларк “открадна” цели три фрейма срещу Алън, включително един, в който изоставаше с три снукъра. В крайна сметка той се пребори с по-именития си съперник и в следващия кръг ще има наглед по-лесната задача да се справи с Макгил.

