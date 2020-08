Огромен удар по амбициите на "гризлитата"

Тежкото крило на Мемфис Гризлис Джарън Джаксън-младши е скъсал менискус в лявото коляно и ще пропусне остатъка от сезона в Националната Баскетболна Асоциация, съобщиха от клуба.

20-годишният реализатор е получил контузията във вторник сутрин в мача с Ню Орлиънс Пеликанс.



