Три гола в последната третина класираха Каролина за основната част на плейофите в НХЛ

С три безответни гола в последната третина Каролина Хърикейнс се наложи с 4:1 над Ню Йорк Рейнджърс и спечели серията с 3:0 победи, с което стана първият отбор от предварителния кръг, който си осигурява място в същинската част на плейофите в Нациналната хокейна лига.



SWEEEEET CAROLINA! BAH BAH BAH!



Крис Крейдър даде аванс на нюйоркчани 12 секунди след началото на втория период, но малко по-късно Каролина изравни чрез Теуво Теравайнен. Нов гол не падна до 45-ата минута на срещата, когато Уорън Фьогеле изведе Каролина напред в резултата. Пет минути по-късно Себастиан Ахо покачи на 3:1, а секунди преди края отново той на празна врата оформи финалния резултат.



Много силен мач на вратата на Каролина направи Джеймс Раймър, който спаси 38 шайби. За "рейнджърите" Иго Шестьоркин отрази 27 удара.



Come on, @SebastianAho. That's just mean. #StanleyCup Qualifiers



: https://t.co/8bNe6CNIB5 @NHLonNBCSports

Съперникът на Каролина в следващия етап ще бъде определен по-късно, когато завършат мачовете за разпределение на местата от първо до четвърто в конференцията.

Доста по-успешно се представя другият отбор от Голямата ябълка - Ню Йорк Айлендърс. "Островитяните" се наложиха с 4:2 над Флорида Пантърс и вече водят с 2:0 победи в серията до три успеха. Джордан Ебърле реализира два гола за победата, включително и този за 3:2 в края на втората третина. Преди това Флорида на два пъти повеждаше чрез Майк Хофман и Александър Барков.



GAME TWO GOES TO THE ISLAND!



Мат Мартин успя да изравни за Айлендърс за първи път в началото на втората третина, а 14-ата и минута Александър Пълок направи резултата 2:2, преди да дойдат моментите на Ебърле. За победителите 26 спасявания направи вратарят Семьон Варламов.



В последния мач от предварителния кръг на Източната конференция домакинът Торонто Мейпъл Лийфс се наложи с 3:0 над Кълъмбъс Блу Джакетс. Фредерик Андерсон спаси всички 21 удара към вратата си, а попаденията за победителите реализираха Остън Матюс, Джон Таварес и Морган Райли на празна врата.

На Запад Нешвил Предатърс изравни на 1:1 победи серията с Аризона Койотис след победа с 4:2 във втората среща.



"Хищниците" вкараха първите четири гола в мача и бяха съвсем близо до това да запишат "суха мрежа", в но последната минута на редовното време Аризона реализира два гола. Точни за Нешвил последователно бяха Ник Бонино, Райън Йохансен, Кале Ярнкрок и Виктор Арвидсон, докато за "койотите" Клейтън Келър и Лоутън Крузе.

Ванкувър Канъкс също стигна до изравняване на серията си с Минесота Уайлд след победа с 4:3. Канадският тим стигна сравнително лесно до успеха с голове на Танър Пиърсън, който откри след едва 24 секунди игра, Джей Ти Милър, Брок Бузер и Бо Хорват. NHLScores

VAN 4 - MIN 3https://t.co/NFSYj50hKj #StanleyCup Qualifiers pic.twitter.com/G3gzauv8c9 — NHL (@NHL) August 5, 2020

За Минесота Люк Кунин вкара за 1:1, а другите два гола паднаха в заключителните 2:30 минути и бяха дело на Кевин Фиала.



В най-резултатния мач за вечерта Калгари Флеймс победи с 6:2 Уинипег Джетс и поведе с 2:1 победи в серията. Елиас Линдхолм, Микаел Баклунд, Шон Монахан, Матю Ткачук, Милан Лучич и Джони Годрьо вкараха головете за "пламъците", а за Уинипег се разписаха Николай Елерс и Андрю Коп. 0



