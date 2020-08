Девин Букър наказа Ленърд, Джордж и Клипърс със сирената (видео)

Вероятно не са много хората, които очакваха отборът на Финикс да спечели първите си три срещи от рестарта на сезона в НБА. Тази нощ “слънцата” успяха да изковат изключително важен успех със 117:115 (27:23, 36:33, 32:35, 22:24) над един от фаворитите за титлата ЛА Клипърс, а победата дойде по инфарктен начин - кош със сирената на звездата Девин Букър.

Успехът, който е под №29 за сезона, помага на Сънс да се доближат на 3 победи разлика от осмия в класирането на запад Мемфис. Те не отстъпваха по нищо на по-силния си опонент, като използваха чудесната си стрелба от тройката (17/32), за да се държат в резултата. В последните минути на срещата двата тима играеха кош за кош, но финалния удар бе нанесен от Букър, който реализира стрелба от средно разстояние през ръцете на Пол Джордж и безпомощния поглед на Кауай Ленърд

Букър завърши с най-много за своя тим - 35 точки, заедно с 8 асистенции. С 19 точки и 7 борби приключи ДиАндре Ейтън, 18 точки добави Рики Рубио, Дарио Шарич записа 13 и 8 борби, а Камерън Пейн наниза 12 точки от пейката.

We didn't see odds. ALL WE SAW WAS OPPORTUNITY!



For our Suns fans : #WHYNOTUS#WholeNewGame | @Gatorade pic.twitter.com/fs2COsodfx