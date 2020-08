Безмилостен Лука Дончич пренаписа историята на НБА (видео)

Лука Дончич продължава да твори магия с рекордни размери в Националната Баскетболна Асоциация. 21-годишният плеймейкър на Далас Маверикс записа нечовешки “трипъл-дабъл” от 34 точки, 20 борби и 12 асистенции, вдъхновявайки отбора си за обрат срещу Сакраменто Кингс със 114:110 (27:37, 29:23, 19:22, 20:13, 19:15) в трилър след продължение.

The youngest player in @nba history to have 30+ points, 20+ rebounds & 10+ assists in a single game.



Casual.