Глушаков се сбогува с Ахмат

Пришло время двигаться дальше Но сначала хочу от всего сердца поблагодарить «Ахмат», всех болельщиков, Чеченскую республику и город Грозныи . Спасибо за атмосферу и гостеприимство. Тренерскому штабу, всем футболистам, персоналу, работникам базы - отдельныи респект, удачи и больших побед впереди. Это единая команда, где каждыи поддерживает каждого. Поначалу где-то меня сдерживали травмы, но потом - особенно после ударнои работы на карантине - удалось вернуться к оптимальным кондициям. Пробежал и что-то забил - почти как в лучшие золотые времена. Есть силы и желание решать серьезные задачи в футболе - никогда этого не скрывал. Дети заждались дома, любои отец меня поимет, но, конечно, профессиональныи путь футболиста может быть очень разным. Сеичас тренируюсь по своеи программе, веду переговоры по нескольким вариантам, и поскольку каждыи день появляются новые слухи - решил прояснить ситуацию. Республике с ее красотами и гостеприимством и «Ахмату» с его духом и болельщиками - спасибо за все! #глушаков #рпл #россия #грозныи #ахмат #футбол

